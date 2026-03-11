Fibra ottica nel borgo | già 150 le unità immobiliari con la banda ultra larga

Nel borgo di Castel di Sasso sono state collegate alla fibra ottica FTTH circa 150 unità immobiliari grazie a un intervento di Open Fiber. La rete in tecnologia fibra ottica arriva direttamente all’interno di case ed edifici, migliorando l’accesso a banda ultra larga. Questa infrastruttura rende il comune più accessibile per chi lavora da remoto e favorisce lo sviluppo digitale del territorio.

Castel di Sasso diventa un borgo smart grazie alla nuova infrastruttura in fibra ottica realizzata da Open Fiber, una rete in tecnologia FTTH (Fiber-To-The-Home, la fibra ottica che arriva direttamente all’interno di case ed edifici) che rende il comune sempre più attrattivo per chi lavora da. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Le mani di Cosa nostra anche sul piano della banda ultra larga. Due spa in amministrazione giudiziariaNon solo il nuovo Ponte sullo stretto, ora la mafia punta dritto anche al grande progetto della transizione digitale finanziato con i fondi del Pnrr...

Internet accelera a Montecatini Val di Cecina: completata la cablatura della banda ultra largaAnche i piccoli centri della provincia di Pisa dicono addio alla lentezza di internet.

Una raccolta di contenuti su Fibra ottica

Temi più discussi: Borgo Castello, iniziati i lavori per la fibra ottica; Fibra ottica nelle Marche, raggiunti 217 Comuni del territorio; Open Fiber, Volturino connessa in FTTH: completata la rete ultraveloce; Legnano, la fibra ottica ultraveloce nel mirino: La città smart è ancora in ritardo. E in Consiglio arriva l’interrogazione di Amadei.

Open Fiber, fibra ottica FTTH a Castel di Sasso: connessi 150 edifici nel borgo casertanoLa rete, già attiva per circa 150 unità immobiliari, si sviluppa per 15 chilometri e consente a cittadini, imprese e professionisti di accedere a connessioni stabili e ad alte prestazioni, con velocit ... affaritaliani.it

Open Fiber porta la fibra ottica FTTH a Castel di Sasso(Teleborsa) - Castel di Sasso diventa un borgo smart con la fibra ottica di Open Fiber in tecnologia FTTH (Fiber-To-The-Home, la fibra ottica fino a casa). Il comune del casertano diventa così più att ... finanza.repubblica.it

Velocissima. Ecco quattro cose che (forse) non sai sulla fibra ottica. #ADV con FiberCop - facebook.com facebook

Centri civici, manutenzione, fibra ottica. Con Arezzo è la lista delle frazioni: "Così ascolto vero delle persone" x.com