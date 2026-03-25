Nella sua analisi sul calciomercato della Juventus, Caressa ha dichiarato che alcune scelte fatte dalla società non sono risultate corrette. Ha anche sottolineato che l’attaccante Boga rappresenta una conferma in positivo, mentre Vlahovic e Milik potranno contribuire in modo significativo alla squadra. La discussione si è concentrata sulle mosse recenti e sulle prospettive future del club nel mercato.

Caressa sul proprio canale Youtube ha parlato del calciomercato della Juve confermando che le scelte non sono sempre state giuste. Il panorama della Serie A si interroga costantemente sulle gerarchie offensive delle big, e un’analisi particolarmente interessante è giunta da Fabio Caressa. Il noto giornalista, attraverso il proprio canale YouTube, ha voluto accendere i riflettori su una questione tattica e realizzativa che sta condizionando il rendimento della squadra di Torino, individuando nei rientri di Vlahovic e Milik la vera chiave di volta per il futuro prossimo. Secondo Caressa, la mancanza di cinismo sotto porta è il limite principale mostrato finora dai bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caressa boccia il mercato della Juve: «Boga punta conferma una cosa. Vlahovic e Milik potranno dare una grande mano»

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