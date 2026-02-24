Osimhen | Giocare nella Juve sarebbe un privilegio

Victor Osimhen ha rivelato di aver avuto un'opportunità di trasferirsi alla Juventus, motivata dal suo desiderio di giocare in una squadra prestigiosa. L’attaccante del Galatasaray ha spiegato che il suo interesse per i bianconeri nasce dalla volontà di crescere in un club storico e competitivo. La possibilità di vestire la maglia della Juventus lo ha sempre affascinato, anche se il trasferimento non si è concretizzato. Ora, la sua carriera prosegue in Turchia.

