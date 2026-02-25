Juventus Osimhen Venire alla Juve sarebbe un sogno!

Osimhen in conferenza stampa Intervenuto in conferenza stampa Victor Osimhen ha parlato della partita con la Juventus e di un suo possibile approdo in bianconero. Le sue parole riportate da Gazzetta. “Questa partita è molto importante e tutti noi lo sappiamo. Domani sappiamo di dover giocare contro la Juventus che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Conferenza stampa Osimhen pre Juve Galatasaray: «Giocare alla Juventus sarebbe un privilegio, il 90% dei calciatori vorrebbe venire qui!»Victor Osimhen ha dichiarato che il suo desiderio di giocare alla Juventus deriva dalla reputazione del club e dalla passione dei tifosi.

Osimhen: "Io alla Juve? Sarebbe un privilegio, ma ora penso solo al Galatasaray. E sulla partita..."Osimhen, attaccante del Galatasaray, ha dichiarato che il suo desiderio di giocare alla Juventus deriva da un sogno personale, ma al momento si concentra esclusivamente sulla sfida contro il club turco.

Temi più discussi: Victor Osimhen chiama la Juventus: Sarebbe un privilegio giocare lì; Osimhen non si nasconde: Giocare alla Juventus sarebbe un privilegio; Osimhen: Io alla Juve? Sarebbe un privilegio, ma ora penso solo al Galatasaray. E sulla partita...; Galatasaray, Osimhen strizza l’occhio alla Juve: le parole alla vigilia.

Buruk: Abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Vogliamo vincere. Osimhen: Ero desideroso di venire alla Juventus. Purtroppo…Okan Buruk e Victor Osimhen stanno parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Juventus. TuttoJuve.com sta riportando le sue parole in diretta: Parla Burik Che partita ... tuttojuve.com

Osimhen sfida la Juventus e apre al futuro: «Chi non vorrebbe giocare nella Juve?»Osimhen sfida la Juventus e apre al futuro: «Chi non vorrebbe giocare nella Juve?» Victor Osimhen accende la vigilia di Juventus-Galatasaray con parole che sanno ... tuttojuve.com

Mirko Nicolino. . Viktor #osimhen: "La #juventus è uno dei club più importanti e tante leggende hanno giocato qua. Se ci saranno delle opportunità in futuro, mi piacerebbe giocare qui" - facebook.com facebook

#Osimhen: "La #Juventus è uno dei club più importanti e tante leggende hanno giocato qua. Quando mi hanno cercato ero desideroso di venire alla Juve. Se ci saranno delle opportunità in futuro la Juventus è una di quelle squadre in cui mi piacerebbe giocar x.com