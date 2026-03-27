Recentemente, le squadre di Serie A hanno manifestato interesse per due attaccanti di età avanzata: uno proveniente dal Barcellona, che compirà 39 anni ad agosto, e l’altro dal Liverpool, vicino ai 34 anni. Questa situazione riporta alla ribalta il tema dei giocatori più anziani che si trasferiscono nel campionato italiano, dove si gioca a un ritmo inferiore rispetto ad altri tornei europei.

La corsa ai vari obiettivi, che spesso determina anche le possibilità di spesa, sta entrando vivo. Un esempio? Anzi due. E' probabile che per Juve e Roma entrare in Champions finirà per orientare le strategie dei club. Ma al momento è praticamente sicuro che almeno una delle due dovrà fare una strada alternativa. Senza contare che - considerando la marcia del Como e il vantaggio di Inter, Milan e Napoli - a entrambe potrebbe toccare la stessa sorte. Ma, come dicevamo, parallelamente sono anche partite le grandi manovre per il prossimo anno. Con un filo rosso, almeno nelle intenzioni, che sembra legare i due club. Già, perché si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile stretta di mano tra la Juve e Lewandowski. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lewa, Salah e il mercato dei "vecchietti" che non fa crescere la Serie A

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