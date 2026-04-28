Osimhen non paga rate dell’auto Mercedes denuncia | debito da 90mila euro

Un attaccante nigeriano è stato oggetto di una denuncia da parte di una casa automobilistica tedesca depositata a Milano. La società ha accusato l’atleta di aver accumulato un debito di circa 90 mila euro per il mancato pagamento di alcune rate di un’auto. La vicenda riguarda una presunta appropriazione indebita, secondo quanto riportato da fonti giornalistiche italiane.

(Adnkronos) – Victor Osimhen 'denunciato' dalla Mercedes. L'attaccante nigeriano, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe ricevuto una denuncia dall'azienda automobilistica tedesca, depositata a Milano, per appropriazione indebita. L'ex attaccante del Napoli infatti, oggi al Galatasaray, non avrebbe pagato le rate concordate nel 2023 per un leasing di una Classe G. Ma non è tutto. Osimhen si sarebbe anche 'dimenticato' di restituire la macchina al termine del leasing. L'attaccante nigeriano si sarebbe quindi tenuto l'automobile, non restituendola dopo i tre anni concordati in fase di contratto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Leggi anche: Non paga l’auto, Mercedes denuncia Osimhen

La Mercedes denuncia Osimhen: 90mila euro di arretrati per una Gle presa in leasingMilano, 28 aprile 2026 – Difficile da credere per un calciatore ricchissimo che al Galatasaray, sostengono i rumors di mercato, incassa uno stipendio...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Non paga le rate: Mercedes denuncia Victor Osimhen; Victor Osimhen non paga l’auto, Mercedes denuncia l’ex attaccante del Napoli; Non paga l’auto, Mercedes denuncia Osimhen; La Mercedes denuncia Osimhen | 90mila euro di arretrati per una Gle presa in leasing.

Osimhen non paga rate dell'auto, Mercedes denuncia: debito da 90mila euroVictor Osimhen ‘denunciato’ dalla Mercedes. L’attaccante nigeriano, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe ricevuto una denuncia dall’azienda automobilistica tedesca, depositata a M ... notizie.it

Osimhen denunciato da Mercedes, non avrebbe pagato le rate della macchinaIl calciatore sarebbe stato segnalato da Mercedes-Benz Financial Services Italia per presunta appropriazione indebita e mancato pagamento delle rate di un leasing auto da 90mila euro ... rainews.it

CLAMOROSO, Osimhen denunciato! Victor...ma che combini facebook

A La Gazzetta dello Sport Fabrizio #Ravanelli consiglia alla #Juve di puntare su #Osimhen nonostante le difficoltà legate alle clausole "Penna Bianca" promuove anche #GabrielJesus Bocciata invece l'idea Robert #Lewandowski, considerato ormai tr x.com