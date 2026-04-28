Rarissimo caso in Colombia | gemelli nati con due padri diversi

In Colombia si è verificato un caso estremamente raro di gemelli nati due anni fa con padri biologici diversi. L'Università Nazionale ha confermato l'evento attraverso analisi genetiche su 17 microsatelliti, attestando la presenza di una superfetazione eteropaternale. La scoperta rappresenta un fenomeno poco comune nel campo della genetica e delle dinamiche di gravidanza. La conferma scientifica ha attirato l'attenzione sulla possibilità di più gravidanze in tempi sovrapposti con padri differenti.

?? Cosa sapere In Colombia due gemelli nati due anni fa hanno padri biologici differenti. L'Università Nazionale conferma il caso di superfetazione eteropaternale tramite analisi di 17 microsatelliti. Due gemelli nati in Colombia presentano patrimoni genetici paterni differenti, rivelando un caso di superfetazione eteropaternale analizzato dai tecnici del Laboratorio di Genetica e Identificazione delle Popolazioni dell’Università Nazionale. La scoperta è avvenuta dopo che la madre dei piccol .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rarissimo caso in Colombia: gemelli nati con due padri diversi Notizie correlate Nati due gemelli di tamarino imperatore al Bioparco di RomaTra le scimmie più piccole e peculiari esistenti i cuccioli ora si trovano sotto le cure dei genitori Sissi e Franz e della sorella Sofi nata dalla... Leggi anche: Al Bioparco di Roma sono nati due gemelli di tamarino imperatore