al bioparco di roma sono nati due gemelli di tamarino imperatore

Al Bioparco di Roma, il 19 febbraio, sono nati due gemelli di tamarino imperatore, una delle specie di scimmie più piccole e rare. La nascita è stata confermata dai responsabili della struttura, che hanno informato dell’evento senza altri dettagli sulle circostanze. La coppia di tamarini si trova attualmente sotto osservazione nel loro ambiente naturale al parco zoologico.

. I piccoli, nati il 19 febbraio, sono accuditi dai genitori Sissi e Franz sotto lo sguardo della sorella Sofi Una nuova nascita arricchisce il Bioparco di Roma: il 19 febbraio scorso sono venuti alla luce due gemelli di tamarino imperatore, una delle specie di scimmie più piccole e particolari esistenti. I piccoli, di cui non è ancora stato possibile stabilire il sesso, sono accuditi con grande attenzione dai genitori Sissi e Franz, sotto lo sguardo vigile della sorella maggiore Sofi, nata dalla stessa coppia nel 2021. Il tamarino imperatore è un primate monogamo, come spiega Paola Palanza, presidente del Bioparco di Roma, etologa e docente ordinario all’Università di Parma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Bioparco di Roma: nati due gemelli di tamarino imperatore, tra le scimmie più piccole e particolari del mondo

Tamarino imperatore, nati due gemelli al Bioparco di Roma: sono tra le scimmie più rare del mondo

