Tre giovani sono stati arrestati a Milano in relazione a una rapina avvenuta lo scorso novembre su un autobus in piazza Mistral. Durante l'episodio, un minorenne è stato rapinato e picchiato, riportando cinque giorni di prognosi per le lesioni. Le indagini hanno portato all'identificazione e all'arresto dei sospettati, coinvolti in questa azione criminosa.

Milano, 26 marzo 2026 – Svolta nelle indagini legate alla rapina in concorso commessa lo scorso novembre 2025 ai danni di un ragazzo georgiano che riportò, poi, 5 giorni di prognosi per le lesioni subite. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, sabato 21 marzo ha infatti ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa nei confronti di tre giovani italiani, un 19enne e un 20enne con precedenti di polizia e un 19enne incensurato. Rapina sul bus a Milano: tre giovani arrestati L'attività di indagine condotta dai poliziotti del Commissariato Mecenate era iniziata con l'intervento svolto dalla volante di via Quintiliano il 16 novembre scorso in via Rogoredo, pochi minuti dopo le 3 del mattino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapinarono e picchiarono un minorenne sull’autobus in piazza Mistral: arrestati tre giovani

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