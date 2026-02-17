Messina rapina con coltello in negozio | 19enne arrestato dinamica e reazioni nel centro città

Un giovane di 19 anni, originario della Tunisia, ha minacciato clienti e dipendenti di un negozio di articoli per la casa nel centro di Messina, dopo aver preso un coltello dagli scaffali. La rapina ha causato scompiglio tra i passanti, alcuni dei quali hanno chiamato la polizia. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno arrestato il ragazzo poco dopo. Nel negozio sono stati trovati anche altri oggetti rubati, mentre la scena ha attirato l’attenzione di molti passanti.

Messina, Rapina in Centro: 19enne Arrestato Dopo Minaccia con un Coltello. Paura nel centro di Messina questa mattina, quando un giovane di 19 anni, di origine tunisina, ha minacciato clienti e personale di un negozio di articoli per la casa con un coltello da cucina sottratto dagli scaffali. L'intervento tempestivo di Carabinieri e Polizia di Stato ha portato all'arresto del ragazzo in flagranza di reato, scongiurando conseguenze più gravi. Dinamica dell'Episodio e Intervento delle Forze dell'Ordine. L'allerta è scattata intorno a metà mattinata in un negozio situato nel cuore di Messina. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, mentre si trovava all'interno del punto vendita, ha prelevato un coltello da cucina in esposizione.