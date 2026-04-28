Rapina in farmacia caccia al bandito | Reato di particolare allarme sociale

Da lanazione.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, si è verificata una rapina in una farmacia della città. Un uomo, con il volto coperto, è entrato nel negozio armato di forbici e ha minacciato la farmacista prima di prendere il denaro e fuggire. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine che stanno cercando di rintracciare il sospettato. La rapina è stata definita un reato di particolare allarme sociale.

Entra in farmacia col volto coperto, minaccia la farmacista con un paio di forbici e fugge con il bottino. È successo nella prima periferia domenica pomeriggio. Ad essere presa di mira dal malvivente è la farmacia Bartoli e sull’episodio indaga la polizia. Erano circa le 15 quando dall’ingresso principale è entrato un uomo con il volto travisato e un cappello. Si è recato verso la cassa e brandendo un paio di fobici ha intimato alla dipendente di consegnargli l’incasso. La donna terrorizzata gli ha consegnato il denaro custodito nel registratore di cassa e l’uomo si è velocemente dileguato con il bottino composto da qualche centinaio di euro. In breve tempo è scattato l’allarme alla polizia che ha avviato le indagini per tentare di individuare il rapinatore.🔗 Leggi su Lanazione.it

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