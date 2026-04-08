Paura in strada | pistola in pugno rapina donna caccia al bandito

Martedì 7 aprile, intorno alle 18:30, una donna è stata vittima di una rapina in strada nella zona di Vermicino. Un uomo armato di pistola si è avvicinato e le ha chiesto di consegnare gli anelli che indossava. L’episodio ha generato panico tra i passanti, e le forze dell’ordine stanno cercando il rapinatore. La scena si è svolta all’aperto, in un’area frequentata da residenti e passanti.

Armato di pistola si è avvicinato a una donna e si è fatto consegnare gli anelli che aveva indosso. Una rapina che si è consumata in strada, nella zona di Vermicino, intorno alle 18:30 di martedì 7 aprile.Un colpo rapido, studiato nei minimi dettagli, da parte di un bandito che - secondo quanto. 🔗 Leggi su Romatoday.it Rapina con pistola al supermercato a San Giovanni a Teduccio: bandito in fuga con 400 euroIl malvivente ha fatto irruzione nel supermercato MD alla periferia Est di Napoli, minacciando uno dei cassieri con una pistola. Napoli, armato di pistola rapina un supermercato: bandito fugge con 400 euroRapina nel pomeriggio di ieri, martedì 20 gennaio, al supermercato Md di corso San Giovanni a Teduccio. Un uomo in cerca di vendetta | 7 pistole per un massacro | Film Completo in Italiano 4K | Temi più discussi: Cervinara, paura in via Roma: rissa e pistola durante la sera di Pasqua; Ho provato più rabbia che paura: il racconto del gioielliere di via degli Artieri che ha sventato la rapina; Sul bus, abbandonata nell'aiuola e poi caduta nel bar. La pistola passa di mano in mano, paura tra Montesacro e Porta di Roma; Raffica di colpi di pistola a Materdei, la faida dei babyras adesso fa paura. Livorno, paura in pronto soccorso: ruba la pistola a una guardia giurata e preme il grilletto ma l’arma era scaricaPaura nella notte al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno. Durante una lite tra due persone in attesa al triage, uno dei due si è impossessato della pistola di una guardia giurata. Ha poi puntato ... blitzquotidiano.it Casalnuovo, due rapine in 5 giorni allo stesso supermercato: pistola puntata, il titolare racconta la pauraAssalta due volte lo stesso supermercato a distanza di cinque giorni. Armato di pistola, protetto da un casco grigio, fa vivere momenti di paura ... msn.com L’Europa è andata a dormire con la paura dell’attacco a tappeto all’Iran minacciato da Trump e si è svegliata nella speranza. Il 10 aprile previsto un incontro in Pakistan. Ma intanto 800 tra navi, petroliere e portacontainer restano bloccate in attesa di passare n - facebook.com facebook Iran, paura e svolta. Crosetto alla Camera. Il volo di Artemis | Il nuovo episodio del podcast «Giorno per giorno» x.com