Due figure di rilievo nel settore sportivo della società hanno lasciato i rispettivi ruoli. La dirigenza ha comunicato ufficialmente l’addio di entrambi, segnando un cambiamento nella gestione del club. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sul motivo delle uscite. La squadra si prepara a nuove sfide, mentre si attendono eventuali annunci riguardo a future nomine o modifiche organizzative.

"> Rivoluzioni in casa Roma: Massara e Ranieri ai titoli di coda. WALSALL, INGHILTERRA – 6 AGOSTO: Frederic Massara, Direttore Sportivo della AS Roma, osserva prima dell’amichevole di pre-stagione tra Aston Villa e AS Roma allo stadio Pallet-Track Bescot il 6 agosto 2025. (Foto di Clive MasonGetty Images) Claudio Ranieri ha ufficialmente lasciato il suo incarico con la Roma, e alcuni rapporti in Italia suggeriscono che anche il Direttore Sportivo Ricky Massara abbia seguito le sue orme. Tuttavia, questa notizia non è ancora stata confermata ufficialmente dal club. Roma ha comunicato venerdì che Ranieri ha lasciato la sua posizione di consigliere senior con il club, a seguito di una controversia pubblica con l’allenatore Gian Piero Gasperini nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Massara e Ranieri abbandonano la Roma: una nuova era in arrivo per il club.

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