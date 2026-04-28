Ranieri | Il patrimonio del calcio italiano dopo l’uscita della Roma confermata il 24 aprile

Claudio Ranieri ha annunciato ufficialmente la sua partenza dalla guida tecnica della squadra, con la conferma che il suo addio sarà definitivo il 24 aprile. La decisione arriva dopo una serie di incontri e comunicazioni interne, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta. La notizia ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre si attende di conoscere le prossime mosse della società.

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