Ranieri via dalla Roma interviene Abodi | Dispiace qualcosa non ha funzionato Ma Claudio è un patrimonio del calcio italiano

Il tecnico ha lasciato la guida della squadra dopo un periodo di collaborazione, segnato da risultati e situazioni che hanno portato alla separazione. Il Ministro per lo Sport ha commentato la notizia, affermando che Claudio Ranieri rappresenta un patrimonio del calcio italiano e che dispiace per la conclusione del rapporto. La decisione è stata comunicata ufficialmente e fa seguito a un percorso professionale condiviso tra le parti.

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