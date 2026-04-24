Dopo l'annuncio ufficiale della separazione tra la Roma e Claudio Ranieri, il ministro dello sport ha espresso dispiacere per la fine del rapporto, definendo Ranieri un patrimonio del calcio italiano. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo del calcio e tra gli appassionati, mentre i dettagli sulla decisione e le eventuali conseguenze per il club non sono ancora stati resi noti. Ranieri, noto allenatore, aveva guidato la squadra in diverse stagioni.

È da poco ufficiale la separazione tra la Roma e Claudio Ranieri, dopo appena 10 mesi da senior advisor. Ruolo per cui aveva rinunciato alla panchina della Nazionale. A margine della firma della dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo nello sport, è stato chiesto un commento ad Andrea Abodi, Ministro dello Sport: "La società decide ciò che vuole, mi dispiace per la circostanza: evidentemente c’è stato qualcosa che non ha funzionato. Rispettosamente mi limito a dire che Ranieri è un patrimonio del calcio italiano". .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Abodi: "Mi dispiace per Ranieri, è un patrimonio del calcio italiano"

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