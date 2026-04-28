Rami fermano i pedoni in via Peculio Frumentario
In via Peculio Frumentario, alcuni rami di alberi ostruiscono il passaggio pedonale. I cittadini hanno segnalato la presenza di parti di rami caduti, probabilmente a causa del vento. Sul posto sono intervenuti gli addetti alla manutenzione per rimuovere le parti di albero che ostacolano il cammino. La situazione viene monitorata per prevenire eventuali rischi.
In via Peculio Frumentario rami ostruiscono il passaggio pedonale. Cittadini hanno richiesto la rimozione delle parti di albero cadute giù forse a causa del vento.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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