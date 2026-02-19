Sos incendi Via piante e rami secchi

I lavori di prevenzione incendi sul Monte Maddalena sono iniziati a causa della presenza di piante e rami secchi che aumentano il rischio di incendi. Ieri, un elicottero ha sorvolato la zona per eseguire operazioni di esboscamento e rimuovere la vegetazione secca. L’intervento mira a ridurre la possibilità di incendi estivi e migliorare la sicurezza del territorio. Le squadre di volontari e tecnici lavorano per eliminare i materiali infiammabili e mantenere il bosco più sicuro. L’intera area rimane sotto stretta sorveglianza.

Lavori di prevenzione incendi sul Monte Maddalena, ieri sorvolato da un elicottero per le operazioni di esboscamento. "Iniziamo tutti i lavori di gestione delle aree boscate – ha spiegato l'assessora all'Ambiente Camilla Bianchi –. Sappiamo quanto gli alberi morti nei nostri boschi possano favorire l'innesco di incendi, quindi la prevenzione è fondamentale". In particolare, l'Associazione fondiaria Monte Maddalena (Asfo, presieduta da pochi giorni da Giovanni Bossoni Ambrosione) ha dato il via a due interventi. Il primo, sul versante occidentale, prevede il taglio fitosanitario sulle ceppaie di castagno disseccate a causa del cancro corticale, su 3,5 ettari.