Cimitero di Larderia rami sulle tombe

Rami di alberi sulle tombe. I danni degli ultimi evento hanno colpito anche il cimitero di Larderia. Il consigliere del I Quartiere Crottogini ha richiesto interventi di bonifica per consentire ai parenti di recarsi a far visita ai propri cari.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Tombe danneggiate e centinaia di portafiori rubati nel cimitero comunale

Leggi anche: Tombe devastate e statue rubate: profanato il cimitero di Capriolo

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Maltempo Messina, prorogata la chiusura del Gran Camposanto. Tutti i DETTAGLI.

San Paolo: la neve è un ricordo, ma a terra ancora un cimitero di ramiUn turista a passeggio per le strade del quartiere San Paolo potrebbe pensare, con un po' di enfasi, che quelle visibili ai lati delle strade e nei parchi siano le conseguenze di un tornado ... romatoday.it

Marano, tombe distrutte dalla caduta di alberi e rami al cimiteroMARANO - Ancora crolli, ancora danni provocati dal maltempo o dall'incuria al cimitero comunale di via Vallesana. Tronchi e rami, a causa del forte vento delle ultime ore, si sono abbattuti sulle ... ilmattino.it

#Messina. Maltempo, prorogata la chiusura del Gran Camposanto e dei cimiteri di Giampilieri-Molino e Santa Margherita Ordinanza sindacale n. 34 del 14 febbraio 2026: chiusura fino alle ore 24:00 del 15 febbraio; aperture parziali per Larderia, Santo Stefan - facebook.com facebook