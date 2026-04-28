Ramacca | finanziati i restauri del fercolo di San Giuseppe e della statua dell’Immacolata

A Ramacca sono stati approvati finanziamenti per il restauro del fercolo di San Giuseppe e della statua dell’Immacolata. La somma concessa ammonta a 30 mila euro, destinata a interventi di conservazione e recupero degli elementi sacri. Le operazioni si concentreranno sui due simboli religiosi più rappresentativi della comunità locale, con l’obiettivo di preservare le tradizioni legate alle festività. La conclusione dei lavori è prevista entro l’anno.

Un passo significativo per la salvaguardia delle tradizioni e dell’identità culturale di Ramacca. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 30.500 euro dall’Assessorato ai Beni Culturali, destinato al restauro del tradizionale fercolo ligneo di San Giuseppe, custodito nella Chiesa della Natività.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Monreale, la statua dell’Immacolata torna sull’altare della chiesa di San FrancescoMonreale 19, aprile 2026 – La statua settecentesca della Madonna dell’Immacolata è stata ricollocata sull’altare della chiesa di San Francesco,... Monreale, completato il restauro della Madonna dell'Immacolata nella chiesa di San FrancescoLa statua settecentesca della Madonna dell’Immacolata è stata ricollocata sull’altare della chiesa di San Francesco a Monreale, ritrovando lo...