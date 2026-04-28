Rally di Casarano identificato il quarto responsabile dei lanci in pista | è un 27enne

La polizia ha identificato un 27enne come il quarto coinvolto negli episodi di lanci in pista durante il 31° Rally Città di Casarano, che si sono verificati lo scorso weekend. Le indagini sulla manifestazione, ancora in corso, mirano a chiarire le responsabilità di tutti gli individui coinvolti negli episodi considerati pericolosi. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che continuano le verifiche sulla dinamica degli eventi.

TAURISANO – Non si ferma l’attività investigativa della polizia per far piena luce sui pericolosi episodi avvenuti lo scorso weekend durante il 31° Rally Città di Casarano. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’area anticrimine del commissariato di Taurisano hanno identificato e denunciato un.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Rizzello domina l’oscurità e prenota il trono 31° Rally Città di CasaranoSPECCHIA – La notte salentina si è accesa sotto il rombo dei motori, regalando uno spettacolo indimenticabile al folto pubblico accorso per la tappa... Leggi anche: Francesco Rizzello rispetta il pronostico: incoronato re del Rally Città di Casarano Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Francesco Rizzello rispetta il pronostico: incoronato re del Rally Città di Casarano; Follia al Rally Città di Casarano: lancia torce sul tracciato, arrestato 36enne. Casarano, petardi e lanci di bottiglie durante il Rally del Salento: un arresto e due denunceL’uomo, un 37enne residente a Specchia, è stato identificato e arrestato dalla polizia. È accaduto sabato sera nel secondo tornante del circuito ... lagazzettadelmezzogiorno.it Durante il 31° Rally del Salento – Città di Casarano, la Polizia è intervenuta dopo un grave episodio in un tratto particolarmente delicato del percorso: un 37enne di ...Durante il 31° Rally del Salento – Città di Casarano, la Polizia è intervenuta dopo un grave episodio in un tratto particolarmente ... pianetalecce.it Momenti di altissima tensione durante il 31° Rally Città di Casarano. Intorno alle 20:30, in uno dei punti più pericolosi del circuito, un uomo ha acceso e lanciato una torcia pirotecnica sulla carreggiata proprio mentre le auto sfrecciavano a tutta velocità. Il gesto facebook