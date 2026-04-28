Durante il Rally del Salento, un uomo di 37 anni è stato arrestato a Casarano dopo aver lanciato un bengala in pista. L’episodio ha causato panico tra piloti e spettatori, costringendo i conducenti a eseguire manovre improvvise per evitare le fiamme. La scena ha interrotto temporaneamente la competizione, mentre le forze dell’ordine intervenivano sul posto. Nessun incidente grave è stato segnalato in seguito all’accaduto.

? Cosa sapere Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Casarano per aver lanciato bengala in pista.. Il gesto ha costretto i piloti del Rally del Salento a manovre brusche per evitare fiamme.. Un uomo di 37 anni residente a Specchia è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato dopo aver lanciato un bengala sulla pista del 31° Rally del Salento – Città di Casarano, mettendo in pericolo piloti e pubblico sabato sera intorno alle 20:30. L’episodio si è verificato nel tratto tecnico del secondo tornante del circuito, una zona caratterizzata da un curvone estremamente pericoloso a ridosso di un dirupo e con un’elevata concentrazione di spettatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rally del Salento: bengala in pista mette in fuga piloti e pubblico

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