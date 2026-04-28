Getta bengala sul percorso del rally del Salento paura per piloti e spettatori

Durante il 31° Rally del Salento, in provincia di Lecce, un individuo è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver gettato un bengala sul percorso della gara. L'episodio ha provocato paura tra piloti e spettatori, che si trovavano lungo il tracciato. La polizia ha identificato e fermato il presunto responsabile nel corso della stessa serata. La sicurezza durante l'evento è stata immediatamente rafforzata per le successive fasi della manifestazione.

(Adnkronos) – E' stato individuato e arrestato da agenti della Polizia di Stato il presunto responsabile di un grave episodio che ha messo a repentaglio l'incolumità di spettatori e piloti sabato sera, durante il 31° 'Rally del Salento – Città di Casarano', in provincia di Lecce. Intorno alle 20:30, in corrispondenza del secondo tornante del circuito, un tratto tecnico particolarmente insidioso caratterizzato da un curvone a ridosso di un dirupo e dalla massiccia presenza di pubblico, gli agenti della Polizia di Stato, impiegati nel servizio di ordine pubblico, hanno notato un uomo mentre accendeva una torcia pirotecnica. Subito dopo l'ha lanciata al centro della carreggiata.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Motori e luci, nasce il “Rally delle Luminarie”, la nuova sfida del SalentoLECCE – Il Salento si prepara a brillare di una luce nuova, quella dei fari che sfrecciano tra milioni di lampadine colorate. Il video del grave incidente al Rally Sudamericano: auto travolge gli spettatori a Cordoba, un mortoTragedia al Rally Sudamericano a Cordoba: un'auto perde il controllo ad alta velocità, si ribalta e travolge la folla a bordo strada.