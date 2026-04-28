A maggio, Rakuten TV arricchisce il suo catalogo con una vasta gamma di film, includendo titoli premiati agli Oscar e grandi blockbuster d'azione. La piattaforma offre agli utenti l'opportunità di scoprire nuove uscite e classici del cinema, ampliando così le possibilità di visione nel corso del mese. Le novità sono disponibili per la visione in streaming, con una selezione che copre diversi generi e preferenze.

Maggio si prospetta come un mese d’oro per gli utenti di Rakuten TV, che trasforma il proprio catalogo in una vera e propria estensione della stagione dei premi. La piattaforma mette infatti al centro della scena i titoli più acclamati agli ultimi Oscar 2026, offrendo la possibilità di recuperare opere che hanno segnato il cinema internazionale degli ultimi mesi. Tra le punte di diamante spicca Sentimental Value, il nuovo capolavoro di Joachim Trier che ha trionfato agli Oscar come Miglior Film Internazionale (portando la prima statuetta storica alla Norvegia). Con le sue 9 candidature, il film — già Grand Prix a Cannes — ci immerge in un delicato viaggio familiare interpretato da uno straordinario Stellan Skarsgård.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Maggio d’Autore su Rakuten TV: dagli Oscar agli action blockbuster, ecco tutte le novità

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