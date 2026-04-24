David di Donatello da Valeria Golino a Sergio Castellitto | perché attori e registi stanno boicottando gli Oscar italiani

A poche settimane dai David di Donatello 2026, si verifica un fermento tra attori e registi italiani che hanno deciso di non partecipare alla cerimonia. Questa scelta collettiva ha generato discussioni nel mondo del cinema nazionale, mentre il settore osserva con attenzione le motivazioni dietro questa forma di protesta. La decisione coinvolge figure notevoli del panorama cinematografico e sta attirando l’attenzione sui rapporti tra le istituzioni e i professionisti del settore.

A poche settimane dai David di Donatello 2026, il clima che circonda i cosiddetti “Oscar italiani” è tutt’altro che celebrativo. Tra appelli, dichiarazioni e prese di posizione, molti tra attori e registi si interrogano su come utilizzare – o meno – uno dei palcoscenici più importanti del settore. Non si tratta di un vero boicottaggio ma di una presa di posizione ferma che avviene a seguito delle ultime disposizioni del governo Meloni che riguardano i finanziamenti per il settore cinema e audiovisivo. David di Donatello, il cinema italiano protesta. Il conto alla rovescia verso la cerimonia della 71a edizione dei David di Donatello è iniziato, ma il dibattito è già acceso e la polemica in corso da settimane.🔗 Leggi su Dilei.it

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