Raid notturno a Roasio | auto sfonda il bar e investe un carabiniere

Nella notte tra il 27 e il 28 aprile, tre uomini hanno preso di mira il bar Sport di Roasio, portando a termine una rapina. Durante la fuga, a bordo di un'Alfa Romeo Giulietta, il veicolo ha sfondato la porta del locale e ha investito un carabiniere nel tentativo di allontanarsi. L'incidente si è verificato mentre i malviventi si dirigevano nel bosco circostante.

? Cosa sapere Tre malviventi rapinano il bar Sport di Roasio nella notte tra 27 e 28 aprile.. Il conducente di un'Alfa Romeo Giulietta investe un carabiniere durante la fuga nel bosco.. Nella notte tra il 27 e il 28 aprile 2026, un’auto ha sfondato la serranda del bar Sport a Roasio provocando un ferimento a un carabiniere durante la fuga dei malviventi. Il silenzio del borgo è stato spezzato con violenza da un impatto meccan heavy che ha scosso le fondamenta dell’edificio dove si trova l’attività commerciale. Il proprietario del locale, che risiede proprio sopra il bar, si è svegliato bruscamente a causa del fragore della manovra illegale, riuscendo però a dare l’allarme alle forze dell’ordine prima che i responsabili potessero completare l’azione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Raid notturno a Roasio: auto sfonda il bar e investe un carabiniere Notizie correlate Raid notturno a Centocelle: sette auto saccheggiate in pochi minuti, presi i ladriLa refurtiva è stata interamente recuperata e già restituita ai legittimi proprietari. Raid notturno: ubriaco 'gioca a nascondino' dopo aver danneggiato 16 autoNon è esattamente il risveglio che i residenti di via Cantore speravano di avere.