Raid notturno | ubriaco ' gioca a nascondino' dopo aver danneggiato 16 auto

Durante la notte, un uomo ubriaco ha causato il danneggiamento di 16 auto e si è messo a giocare a nascondino tra le strade di via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena. L’episodio si è verificato mentre la città si preparava alle celebrazioni del 25 aprile, disturbando il riposo dei residenti. La scena ha visto protagonista un soggetto che, sotto l’effetto dell’alcol, ha messo in atto un comportamento vandalico e bizzarro.

Non è esattamente il risveglio che i residenti di via Cantore speravano di avere. Mentre la città dormiva in attesa delle celebrazioni per il 25 aprile, nella via principale di Sampierdarena un uomo ha deciso di dare sfogo a un mix decisamente tossico di alcol e vandalismo.Veicoli danneggiati e.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Raid notturno a Centocelle: sette auto saccheggiate in pochi minuti, presi i ladriLa refurtiva è stata interamente recuperata e già restituita ai legittimi proprietari. Un raid notturno di 2 minuti per rubare 800 euro, poi il furto di un'auto per scappare: 27enne denunciatoL'episodio ha avuto origine alla fine di gennaio, quando una commerciante di Solignano si è rivolta alla locale caserma dei Carabinieri.