Durante le celebrazioni del 25 aprile, il parco di Posatora, uno dei principali spazi verdi della città, è stato teatro di un atto vandalico. Diverse zone del parco sono state danneggiate, tra cui la struttura del Posapark e il chiosco situato nella parte alta. I responsabili del raid hanno dichiarato che lasceranno le scritte e i danni così come sono stati trovati, senza interventi di ripristino.

Durante le celebrazioni del 25 aprile uno dei polmoni verdi più amati della città, il parco di Posatora è finito nel mirino dei vandali, che hanno danneggiato diverse aree, tra cui la struttura del Posapark, il chiosco che anima la zona alta del parco. Le pareti della struttura sono state imbrattate con pesanti scritte in vernice rossa: slogan contro le forze dell’ordine e messaggi di natura politica che hanno deturpato non solo il chiosco, ma anche altre porzioni del parco e della vicina chiesa. Un gesto che sembrava voler sfruttare la ricorrenza del 25 aprile per dare visibilità a un dissenso espresso, però, attraverso l’inciviltà. I responsabili potrebbero avere le ore contate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raid nel giorno del 25 Aprile. Vandali al parco di Posatora: "Lasceremo lì quelle scritte"

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