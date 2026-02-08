Ancona Posatora | auto finisce in un burrone nel parco indagini sull’irruzione e la fuga del conducente

Questa mattina, una macchina è finita in un burrone nel parco di Posatora. L’auto è stata trovata abbandonata, mentre il conducente è scappato subito dopo l’incidente. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo e perché l’uomo sia scappato. La zona è sotto shock, e le indagini continuano per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un’insolita irruzione e un abbandono misterioso hanno scosso la tranquillità di Posatora, frazione di Ancona, nelle prime ore di ieri mattina. Una Citroen C3 è stata ritrovata in una posizione precaria, finita in un burrone all’interno di un parco panoramico, dopo essere stata fatta entrare in un’area pedonale precedentemente protetta. La scoperta, fatta da un residente durante una passeggiata mattutina, ha immediatamente sollevato interrogativi sulle dinamiche dell’incidente e sulle ragioni che hanno spinto il conducente ad allontanarsi dalla scena, lasciando il veicolo in balia del declivio. L’episodio, avvenuto in una zona che vent’anni fa era stata colpita da una grave frana, riapre il dibattito sulla sicurezza e la vulnerabilità di un’area che, nonostante i lavori di riqualificazione, resta esposta a episodi di inciviltà e potenziali pericoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

