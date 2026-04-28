Un attacco di droni ha colpito diverse zone di Belgorod, provocando tre morti e tre feriti tra i civili. Secondo il governatore locale, i droni hanno colpito veicoli in strada in tre distretti, tra cui Shebekinsky e Rakityansky. Una famiglia è stata colpita direttamente, e si registrano danni alle abitazioni e alle auto nelle aree interessate. La situazione resta sotto osservazione.

? Cosa sapere Tre morti e tre feriti a Belgorod per attacchi di droni su veicoli civili.. Il governatore Gladkov segnala colpi diretti in tre distretti tra cui Shebekinsky e Rakityansky.. Tre persone hanno perso la vita e altre tre sono rimaste ferite, tra cui un sedicenne, a seguito di un attacco di droni ucraini nella regione russa di Belgorod, secondo quanto comunicato dal governatore Gladkov. Il bilancio del raid colpisce duramente la popolazione civile che si trovava sulle strade dei distretti locali. Nel villaggio di Voznesenovka, nel distretto di Shebekinsky, un drone ha centrato in pieno un’auto, causando la morte di un abitante della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raid di droni su Belgorod: 3 morti e una famiglia colpita in strada

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