Due persone sono state uccise e una stazione è stata distrutta dopo che missili sono stati lanciati su Tel Aviv, mentre le sirene hanno suonato a Gerusalemme. Nel frattempo, l’esercito israeliano ha condotto raid nel centro di Beirut e droni sono stati inviati contro l’ambasciata statunitense a Baghdad. La situazione nel Medio Oriente si fa sempre più tesa e complessa.

La guerra tra Iran e Israele entra in una nuova fase di escalation e coinvolge sempre più capitali del Medio Oriente. Nella notte missili iraniani hanno colpito Tel Aviv, provocando due morti e danni gravi alla stazione ferroviaria Savidor, mentre le sirene d’allarme hanno risuonato anche a Gerusalemme e nel sud del Paese. Israele ha risposto con bombardamenti nel centro di Beirut, mentre attacchi con droni hanno preso di mira l’ ambasciata americana a Baghdad. Le tensioni si estendono in tutta la regione: esplosioni sono state segnalate anche a Doha e allarmi sono scattati nella notte a Dubai. Intanto gli Stati Uniti hanno colpito siti iraniani vicino allo Stretto di Hormuz e il Dipartimento di Stato ha ordinato a tutte le ambasciate americane nel mondo di rivedere immediatamente le misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran, missili su Tel Aviv: due morti e devastata una stazione. Sirene a Gerusalemme. Raid israeliani nel centro di Beirut. Droni contro l’ambasciata Usa a Baghdad

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