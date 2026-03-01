L’ayatollah Ali Khamenei è morto in un attacco che ha colpito il suo compound, mentre a Teheran si sono svolte celebrazioni per la notizia. Nel frattempo, l’Iran ha lanciato missili e droni contro Dubai, Tel Aviv e Abu Dhabi, causando morti e feriti. I pasdaran continuano a lanciare attacchi contro Israele e i Paesi del Golfo.

I dubbi della Cia sulla successione: "Ala dura dei pasdaran al potere". Continuano gli attacchi contro Israele e i Paesi del Golfo. Teheran minaccia: "I nostri colpi saranno così devastanti che implorerete pietà" L'ayatollah Ali Khamenei è morto, ucciso nell'attacco contro il suo compound. Ancora incerto il futuro dell'Iran, mentre i pasdaran continuano a lanciare salve di missili e droni contro Israele e i Paesi del Golfo. Il governo dell'Iran fa sapere che l'uccisione di Khamenei è un "grave crimine che non resterà impunito. Avete superato il nostro limite e dovrete pagare il prezzo", ha detto il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, in un discorso trasmesso in tv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump: "Khamenei è morto, raid fino alla pace". Feste in strada a Teheran. Missili e droni iraniani su Dubai, Tel Aviv e Abu Dhabi: morti e feriti

Missili e droni iraniani su Dubai e Tel Aviv: morti e feriti. Trump: "Khamenei è morto". Festa in strada a TeheranI dubbi della Cia: "Ala dura dei pasdaran al potere in caso di morte di Khamenei".

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump: «Khamenei è morto, uno dei più malvagi al mondo. Ancora raid fino alla pace». Applausi a Teheran. Dubai, droni su hotel di lusso e aeroporto. Esplosioni a Tel Aviv

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Approfondimenti e contenuti su Tel Aviv.

Temi più discussi: Trump: Khamenei è morto; Trump, 'Khamenei è morto, una delle persone più malvagie al mondo'; Khamenei è morto, continuano le conferme da fonti israeliane: Mostrata a Trump e Netanyahu la foto del cadavere; Scacco all’Iran: è morto Ali Khamenei, e ora? - ISPI.

Iran, Trump: Khamenei è morto. Decapitati i vertici del regimeAli Khameni è morto. La notizia arriva alla fine di una giornata convulsa durante la quale si sono rincorse le notizie sulla sorte della Guida ... iltempo.it

Guerra Usa-Iran, Teheran conferma: Khamenei è morto. I pasdaran: «Offensiva sarà feroce». Nuove esplosioni a Doha e ManamaGuerra Usa-Iran, gli aggiornamenti in diretta di domenica 1° marzo. La Guida Suprema dell'Iran Alì Khamenei è stata uccisa dai raid Usa e israeliani. Dopo l'annuncio ... leggo.it

Tel Aviv colpita dai missili dell'Iran: un morto e una ventina di feriti accertati #iran x.com

LIVE | Attacco all’Iran da Usa e Israele, Trump: “Khamenei è morto”. Il regime risponde con missili su Tel Aviv, colpiti aeroporti di Dubai e Bahrein Gli aggiornamenti: https://qds.it/live-attacco-iran-aggiornamenti-diretta/ - facebook.com facebook