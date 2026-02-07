Ragazza di 17 anni trovata morta nell’Astigiano ipotesi omicidio

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta questa mattina in un corso d’acqua a Nizza Monferrato. Sul corpo ci sono segni di un trauma cranico, e gli investigatori stanno lavorando per capire cosa sia successo. La procura ha aperto un’indagine e al momento non escludono nessuna pista, compreso un possibile omicidio. La comunità si sveglia con ancora tanti dubbi e poche certezze.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato (Asti). Secondo le prime notizie presenterebbe i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. La giovane aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si sarebbe allontanata. Il corso d'acqua è il rio Nizza. A ritrovarla, in un punto a poca distanza da un distributore di benzina, sono stati gli amici percorrendo la strada che da Nizza conduce all'abitato di Incisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

