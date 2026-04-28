Un pomeriggio al lago di Bracciano si è trasformato in una situazione di emergenza quando una ragazza di 21 anni è stata salvata dall’annegamento. Un militare presente sul luogo ha intervenuto prontamente, riuscendo a portarla in salvo prima che le conseguenze potessero peggiorare. La ragazza si trovava in difficoltà nelle acque del lago, e il suo salvataggio si è concluso con successo grazie alla rapidità dell’intervento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Doveva essere un pomeriggio tranquillo sulle rive del lago di Bracciano, ma per Giulia, 21 anni, si è trasformato in un incubo. La giovane ha rischiato di annegare nelle acque di Trevignano dopo essersi tuffata per recuperare un pallone. A salvarla è stato Alessio Balzanella, militare dell’ Esercito Italiano in servizio al Comando Artiglieria di Bracciano. Il tuffo e il pericolo. Secondo il racconto affidato dalla madre Daniela a Il Messaggero, Giulia era al lago con il fidanzato e la sorella. Dopo pranzo, il pallone è finito in acqua e la ragazza si è tuffata per prenderlo, senza riuscire però a tornare a riva. Il fidanzato ha provato a raggiungerla, ma anche lui si è trovato in difficoltà.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ragazza salvata dall’annegamento al lago di Bracciano: decisivo l’intervento di un militare

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