Paura nel lago di Bracciano | donna rischia di annegare salvata da un militare dell' Esercito

Nel lago di Bracciano una donna che stava nuotando ha avuto difficoltà a tornare a riva. Un militare dell’Esercito presente sul luogo ha intervenuto e l’ha salvata. La donna è stata portata a riva in condizioni che, secondo quanto riferito, non sono gravi. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Paura nelle acque del lago di Bracciano. Una donna 15che stava nuotando non riusciva a tornare a riva. Provvidenziale l’intervento di un militare dell’esercito che si è tuffato, salvandola.Sono stati momenti di tensione quelli vissuti nella zona di Trevignano. Secondo quanto ricostruito, la donna.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Ragusa, bimba di 3 anni rischia di annegare in piscina durante la lezione: attimi di pauraUna bambina di tre anni , ieri pomeriggio, è stata colta da sindrome da annegamento mentre faceva una lezione di nuoto con una istruttrice della... Leggi anche: Dramma sfiorato a Milano, scivola nel canale e rischia di annegare: salvato "in extremis" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Barca capovolta nel lago d’Iseo, paura per un possibile disperso: scattano le ricerche davanti a Predore; Pedalò affonda nel lago di Pusiano, paura per un minorenne in acqua: salvato con una canoa dai vigili del fuoco; Scontro di gioco, la testata e la paura: partita sospesa e 2 calciatori in ospedale - BresciaToday; Paura nel bosco, due bambini di 9 anni giocano col fuoco e scoppia un grande incendio: 70 vigili del fuoco in azione. Pericolosa rete fantasma nel lago di Garda, l'allarme della Guardia Costiera: Chi nuota, fa attività subacquee o naviga in quella zona presti massima attenzioneSIRMIONE. Ennesimo caso di rete fantasma abbandonata nel lago di Garda: a lanciare l'allarme, nella giornata di sabato 25 aprile, è la Guardia Costiera di Salò. La rete pericolosa, nello specifico, ... ildolomiti.it Grande paura per un giovanissimo nel lago tra Como e Lecco: il pedalò affonda, parte il maxi salvataggioAttimi di paura vera oggi sul lago di Pusiano davanti a Bosisio Parini. Oggi pomeriggio, poco dopo le 16, i vigili del fuoco hanno salvato un minorenne mentre si trovava a bordo di un pedalò che aveva ... comozero.it Minnesota trema per Donte DiVincenzo. C’è la paura che sia il tendine d’achille. Continuerebbe la folle e maledetta tradizione che colpisce i numeri 0. - facebook.com facebook Ecco un secondo segreto per la vita del prete: la realtà non deve farci paura. A chiamarci è il Signore della vita. Il ministero che vi viene affidato, carissimi, comunichi la pace di chi, anche fra i pericoli, sa perché è sicuro. x.com