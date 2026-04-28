Un pomeriggio al lago di Bracciano si è concluso con il salvataggio di una ragazza di 21 anni, che stava rischiando di annegare. La giovane si trovava in difficoltà nelle acque del lago quando un militare presente sul posto ha intervenuto prontamente, riuscendo a portarla in salvo. L’intervento rapido ha evitato che la situazione peggiorasse, evitando conseguenze più gravi per la giovane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Doveva essere un pomeriggio tranquillo sulle rive del lago di Bracciano, ma per Giulia, 21 anni, si è trasformato in un incubo. La giovane ha rischiato di annegare nelle acque di Trevignano dopo essersi tuffata per recuperare un pallone. A salvarla è stato Alessio Balzanella, militare dell’ Esercito Italiano in servizio al Comando Artiglieria di Bracciano. Il tuffo e il pericolo. Secondo il racconto affidato dalla madre Daniela a Il Messaggero, Giulia era al lago con il fidanzato e la sorella. Dopo pranzo, il pallone è finito in acqua e la ragazza si è tuffata per prenderlo, senza riuscire però a tornare a riva. Il fidanzato ha provato a raggiungerla, ma anche lui si è trovato in difficoltà.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ragazza salvata dall’annegamento al lago: decisivo l’intervento di un militare

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