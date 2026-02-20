Metato raffica di furti Duecento residenti scrivono al sindaco

A Metato, frazione di San Giuliano Terme, una serie di furti ripetuti ha colpito le case negli ultimi giorni. Le rapine avvengono anche durante le ore diurne e stanno creando grande preoccupazione tra i residenti. Oltre 200 persone hanno firmato una lettera al sindaco, chiedendo interventi più efficaci per garantire la sicurezza. Le famiglie si sentono abbandonate e temono che la situazione peggiori. La comunità aspetta ora risposte concrete dalle autorità locali per tutelare le proprie case.

San Giuliano Terme (Pisa), 20 febbraio 2026 – Un diluvio di furti in abitazione , anche in pieno giorno, ha colpito la frazione sangiulianese di Metato nelle ultime settimane tanto che oltre 200 residenti hanno deciso di rivolgersi direttamente alle autorità lamentando un controllo del territorio inadeguato. I residenti hanno infatti inviato una dettagliata segnalazione al sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, e alla polizia municipale segnalando «una situazione che sta generando forte preoccupazione e crescente senso di insicurezza tra la popolazione». «Negli ultimi tempi - scrivono - il nostro paese è stato ripetutamente preso di mira da ladri che agiscono indisturbati sia durante il giorno che nelle ore notturne.