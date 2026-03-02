A Roma, nel quartiere del Quarticciolo, i residenti segnalano un aumento di scippi, furti e attività di spaccio di droga. Durante il giorno, si notano gruppi di persone che vendono stupefacenti senza sosta, creando un clima di insicurezza tra i cittadini. La presenza di questi gruppi è evidente e genera preoccupazione tra chi vive quotidianamente nel quartiere.

Scippi, furti, spaccio e consumo di droga. Al Quarticciolo di Roma è possibile vedere i gruppetti che vendono stupefacenti a qualunque ora del giorno. Sono giovani e spesso stranieri, hanno precedenti penali, ma ogni volta che avvengono le retate, dopo poche ora la situazione torna esattamente come prima. E i residenti sono esasperati. Al Quarticciolo sono stati mandati l'esercito, i reparti speciali dei carabinieri; ci sono controlli capillari di polizia e guardia di finanza. Eppure la situazione della sicurezza è talmente traballante che persino la sede del V municipio, per garantire l'incolumità ai suoi dipendenti, ha chiamato delle guardie giurate armate per presidiare la zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, i residenti del Quarticciolo esasperati da scippi, furti e spaccio nel quartiere

Firenze e il quartiere zona rossa: "Novoli è in pericolo, scippi fuori da scuola". Ora residenti-sentinellaFirenze, 29 gennaio 2026 – Tornava tranquillamente da scuola quando, in via Ulivelli, gli è stato scippato il cellulare dalle mani.

