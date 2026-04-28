A Alessandria, dodici persone sono state arrestate e altre diciassette sono state colpite da misure cautelari nell’ambito di un’operazione contro il traffico di droga. Le indagini hanno rivelato che le sostanze stupefacenti venivano introdotte all’interno del carcere, alimentando un’attività di spaccio anche tra le mura della struttura penitenziaria. L’intervento ha portato al sequestro di diverse quantità di droga e alla disarticolazione di una rete criminale.

È di 12 arresti e 17 misure cautelari il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato di Alessandria contro il traffico di stupefacenti, coordinata dalla Procura della Repubblica. L’indagine ha portato alla luce una fitta rete di spaccio di cocaina e hashish, attiva sia nel capoluogo che all’interno della Casa Circondariale Cantiello e Gaeta. Operazione coordinata dalla Procura: i dettagli dell’indagine Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta lo scorso fine settimana e ha visto impegnati gli investigatori della Squadra Mobile di Alessandria. L’attività investigativa, avviata dalla Procura della Repubblica, ha consentito di eseguire 17 misure cautelari, tra cui 12 arresti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Raffica di arresti per traffico di droga ad Alessandria, così le sostanze venivano immesse nel carcere

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