Otto arresti per traffico di droga a Messina così è stata smantellata la rete criminale nel rione CEP

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno arrestato otto persone a Messina, nel quartiere CEP. L’operazione ha portato allo smantellamento di una rete di trafficanti di droga che operava da tempo nella zona. Gli agenti hanno sequestrato diverse quantità di stupefacenti e stanno ancora lavorando per ricostruire tutta la rete. I fermati sono ora in attesa di giudizio.

È di otto arresti il bilancio della nuova operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nel rione CEP. L'azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita questa mattina a Messina e ha portato all'applicazione di misure cautelari personali nei confronti di soggetti indagati per acquisto e cessione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Operazione condotta dalla Polizia di Stato: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'operazione ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Messina, su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia.

