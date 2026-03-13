Un nuovo episodio di consegna sospetta tramite drone si è verificato nel carcere di Poggioreale a Napoli, uno dei più grandi e problematici del Sud Italia. Le forze dell’ordine hanno intercettato un drone che tentava di introdurre telefoni e droga all’interno della struttura. L’evento si aggiunge ad altri episodi simili avvenuti recentemente, confermando un trend di tentativi di contrabbando attraverso mezzi non convenzionali.

Un’altra consegna sospetta via drone è stata fermata all’interno del carcere di Poggioreale, uno dei penitenziari più grandi e critici del Mezzogiorno. Nelle prime ore del mattino la polizia penitenziaria ha colto un detenuto mentre, nelle docce di un padiglione, trasferiva una busta contenente tre smartphone di ultima generazione e due panetti di droga del peso complessivo di circa 150 grammi, materiali che erano appena giunti dall’esterno tramite un velivolo senza pilota poi riuscito ad allontanarsi. L’uomo è stato bloccato e il carico, pronto per essere smerciato agli altri ristretti, è stato sequestrato. La reazione del sindacato. L’episodio conferma una tendenza che, secondo il sindacato Uspp, evidenzia una “guerra tecnologica quotidiana nelle carceri italiane”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le consegne col drone nel carcere di Napoli: così arrivano telefoni e droga

