Raffaella Fico e Armando Izzo avvistati ' insieme' nel casertano | lo scatto riaccende il gossip

Due persone sono state fotografate mentre si trovavano nello stesso luogo nel casertano, durante una cerimonia religiosa. Le immagini hanno riacceso le discussioni sui social e sui media riguardo a una possibile riconciliazione tra loro, dopo un periodo di tensioni e incomprensioni pubbliche. La presenza congiunta alla cerimonia ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le vicende personali dei due protagonisti.

Ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e Armando Izzo? Dopo settimane di dichiarazioni di fuoco, gesti spiazzanti e messaggi sui social i due hanno partecipato a una comunione a Teano. A riaccendere la fantasia una foto sui social che li ritrae insieme ad altre persone. Nessuna situazione intima.🔗 Leggi su Casertanews.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Raffaella Fico e Armando Izzo insieme sui social: è ritorno di fiamma?; Raffaella Fico e Armando Izzo di nuovo insieme, la segnalazione sul ritorno di fiamma; Armando Izzo rompe il silenzio sull'addio a Raffaella Fico e le rose all'ex moglie: I fiori per me sono roba seria; La volta buona 2025/26 - Armando Izzo e lo sfogo social dopo la fine con Raffaella Fico - 23/04/2026 - Video.

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«In questo periodo di riflessione sua ne approfitterò per riflettere anche io. Se dovesse tornare, dovrà darmi delle spiegazioni. Poi nella vita mai dire mai». Raffaella Fico non chiude del tutto le porte al passato, dopo la decisione di Armando Izzo di interromper - facebook.com facebook