Raffaella Fico e Armando Izzo avvistati ' insieme' nel casertano | lo scatto riaccende il gossip

Da casertanews.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state fotografate mentre si trovavano nello stesso luogo nel casertano, durante una cerimonia religiosa. Le immagini hanno riacceso le discussioni sui social e sui media riguardo a una possibile riconciliazione tra loro, dopo un periodo di tensioni e incomprensioni pubbliche. La presenza congiunta alla cerimonia ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le vicende personali dei due protagonisti.

Ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e Armando Izzo? Dopo settimane di dichiarazioni di fuoco, gesti spiazzanti e messaggi sui social i due hanno partecipato a una comunione a Teano. A riaccendere la fantasia una foto sui social che li ritrae insieme ad altre persone. Nessuna situazione intima.🔗 Leggi su Casertanews.it

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Panoramica sull’argomento

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