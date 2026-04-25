Rafael Jodar ha ottenuto risultati superiori a quelli di Sinner, Alcaraz e dei Big Three nelle sue prime 25 partite da professionista. La sua progressione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, che hanno notato la sua capacità di vincere contro avversari di alto livello in un periodo relativamente breve. La sua carriera sembra aver preso una piega promettente, con successi che si sono concentrati nelle prime fasi del suo percorso nel circuito.

Rafael Jodar ha scalato perentoriamente le gerarchie del tennis internazionale nelle ultime settimane: dopo aver raggiunto i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami partendo dalle qualificazioni, il promettente spagnolo ha vinto il torneo ATP 250 di Marrakech, si è spinto fino alle semifinali dell’ATP 500 di Barcellona e domenica 26 aprile scenderà in campo per affrontare il brasiliano Joao Fonseca al terzo turno del Masters 1000 di Madrid (dopo aver battuto il quotato australiano Alex de Minaur). Il 19enne ha incominciato l’avventura sulla terra rossa della capitale iberica da numero 42 del mondo, ma sta continuando a scalare il ranking ATP ed è virtualmente entrato nella top-40.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rafael Jodar meglio di Sinner, Alcaraz e dei Big Three nelle prime 25 partite da professionista

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MA CHE SCALATA STA FACENDO QUESTO RAGAZZO Semplicemente fantastico Rafael Jodar, che nel torneo di casa batte 6-3; 6-1 il N.8 al mondo De Minaur e avanza al terzo turno In questa stagione sulla terra ha uno storico di 10 vittorie e 1 sco x.com