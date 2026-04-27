Rafael Jodar è la nuova stella del tennis | un anno fa era il numero 686 viaggia solo con il papà

Rafael Jodar, 19 anni, ha ottenuto una rapida ascesa nel mondo del tennis. Un anno fa si trovava oltre la posizione 650 nella classifica ATP e viaggiava insieme al padre. Oggi si distingue per le sue prestazioni di alto livello, mostrando un notevole miglioramento nel suo gioco. La sua crescita ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, che seguono con interesse i suoi incontri.

Rafael Jodar è diventato fortissimo. Il tennista, che ha 19 anni, sta giocando un tennis splendido. Un anno fa era fuori dai primi 650 della classifica ATP. Jodar viaggia solo con il papà.🔗 Leggi su Fanpage.it

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