Il cantante sarà in concerto il 20 agosto 2026 presso l'anfiteatro del porto turistico di Maiori. Lo spettacolo fa parte di un tour che celebra i 25 anni del brano Infinito. La tournée si svolge tra vari borghi e palasport, attraversando diverse località italiane. La data di Maiori rappresenta una tappa importante di questa serie di eventi musicali.

? Cosa sapere Raf suona il 20 agosto 2026 all'anfiteatro del porto turistico di Maiori.. Il tour celebra i venticinque anni del brano Infinito tra borghi e palasport.. Il 20 agosto 2026 l’anfiteatro del porto turistico di Maiori ospiterà Raf per una tappa speciale della tournée estiva dedicata ai venticinque anni del celebre brano Infinito. L’artista, che ha recentemente lasciato la scena di Sanremo con il pezzo Ora e per sempre, si prepara a un tour monumentale che attraversa l’Italia tra borghi storici e grandi teatri. L’evento estivo, organizzato da Friends & Partners e prodotto da Girotondo srl insieme a MOMY RECORDS, segna un momento fondamentale nella carriera del musicista, capace di vantare oltre quarant’anni di attività, 14 dischi registrati in studio e una vendita globale superiore ai 20 milioni di copie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raf conquista Maiori: il tour speciale per i 25 anni di Infinito

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