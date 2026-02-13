Raf celebra 40 anni di carriera con il tour Infinito e una tappa estiva nel Cesenate

Raf, 40 anni di carriera, annuncia il tour “Infinito - Estate 2026” che culminerà il 20 settembre al Barrocci Festival di Sant’Angelo di Cesenatico, in risposta alla sua lunga attività musicale e alle richieste dei fan.

Raf ha scritto e ha realizzato successi che hanno segnato la storia della discografia italiana come "Self Control", "Infinito", "Sei la più bella del mondo", "Il battito animale" e "Cosa resterà degli anni '80". I biglietti per il tour che ne celebra la carriera sono in prevendita dalle ore 16 di venerdì 13 febbraio su ticketone.it. e in tutti i punti vendita autorizzati.

