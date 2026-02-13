Raf in tour a 25 anni dall’uscita di Infinito | a Palermo concerto al Teatro di Verdura

Raf arriva a Palermo con il suo tour per celebrare i 25 anni dall’uscita di

A 25 anni dall’uscita di "Infinito", uno dei brani “manifesto” della discografia di Raf - vero e proprio evergreen che continua a emozionarci -, l’artista si esibirà in tre concerti che saranno show intensi e trascinanti, un viaggio musicale che scandisce le tappe più significative di una carriera lunga oltre 40 anni, fatta di migliaia di live, 14 album pubblicati in studio, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. La tappa palermitana è in programma l'11 agosto al Teatro di Verdura, in occasione del Dream Pop Festival. Raf ha scritto e ha realizzato successi che hanno segnato la storia della discografia del nostro Paese - come Self Control, Infinito, Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore - hit amate da milioni di persone e in vetta alle classifiche in tutto il mondo, brani senza tempo cantati anche dalle nuove generazioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

