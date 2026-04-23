Stop a Predappio | vietato il raduno di Forza Nuova il 25 aprile

Il Comune ha deciso di vietare il raduno di Forza Nuova previsto per il 25 aprile a Predappio. La decisione segue le discussioni e le polemiche che si sono susseguite negli ultimi giorni, portando a un provvedimento che impedisce lo svolgimento della manifestazione. L’evento aveva generato molte reazioni e dibattiti pubblici, portando le autorità a intervenire per evitare potenziali tensioni.

Predappio (Forlì-Cesena), 23 aprile 2026 - La discussione che ha animato le ultime giornate intorno alla manifestazione organizzata da Forza Nuova a Predappio ha trovato una conclusione definitiva. L'iniziativa, provocatoriamente intitolata ‘25 aprile 2026 La fine dell'antifascismo’ e programmata proprio per la ricorrenza della Liberazione, non avrà luogo. Le condizioni dell’area: i sopralluoghi. La decisione è giunta al termine di un vertice tenutosi in Prefettura a Forlì, a cui hanno partecipato il Prefetto, il Questore, i vertici provinciali delle Forze dell'ordine e il sindaco di Predappio. Il motivo del divieto risiede nelle condizioni strutturali dell'area scelta per l'evento, lo stabilimento ex L'Arte.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stop a Predappio: vietato il raduno di Forza Nuova il 25 aprile Notizie correlate 25 aprile, bloccato il convegno di Forza Nuova a Predappio: "Seri rischi per la salute pubblica"Il 25 aprile, giorno in cui tutta l'Italia festeggerà l'81esimo anniversario della Liberazione, a Predappio non si terrà il convegno organizzato da... Forza Nuova, convegno nella bufera: “Il 25 aprile di Predappio è un altro”. Il Pd: “È una ‘internazionale nera’”Predappio (Forlì), 22 aprile 2026 – Sabato il quotidiano online Fahrenheit2022, in collaborazione con Forza Nuova, ha scelto Predappio Alta per un... Approfondimenti e contenuti Stop a Predappio: vietato il raduno di Forza Nuova il 25 aprileL'inagibilità dell'area dell'ex fabbrica L'Arte impedisce lo svolgimento dell'evento sulla fine dell'antifascismo, con un'ordinanza urgente del Sindaco che chiude il caso a ridosso del giorno della Li ... ilrestodelcarlino.it 25 aprile, la Prefettura vieta la manifestazione di Forza Nuova a Predappio: Area inagibileUn'ordinanza del sindaco vieta lo svolgimento dell'iniziativa contestata da più parti: la decisione dopo una riunione in Prefettura alla luce dell'assoluta inidoneità dell'area ... dire.it