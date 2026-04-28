Radiografia a domicilio per i pazienti più fragili | i comuni del Foggiano dove sarà attivato il servizio

Un nuovo servizio di radiografia a domicilio sarà attivato in tutti i Comuni del Distretto Socio Sanitario di Vico del Gargano, appartenente alla Asl di Foggia. L’iniziativa mira a migliorare l’assistenza sanitaria per i pazienti più fragili, consentendo loro di effettuare esami radiografici senza doversi recare in strutture sanitarie. La decisione riguarda l’ampliamento dell’offerta di servizi di prossimità nel territorio, rafforzando la presenza di assistenza sanitaria nelle zone interessate.

Un ulteriore tassello nella sanità territoriale e di prossimità. Asl Foggia potenzia l’assistenza sanitaria sul territorio con l’attivazione del servizio di Radiografia domiciliare in tutti i Comuni afferenti al Distretto Socio Sanitario di Vico del Gargano (Dss 53), ampliando l’offerta di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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