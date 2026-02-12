A Maleo, nel 2025, sono state 19 le persone a ricevere pasti a domicilio dal Comune. Il servizio, gestito dall’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, ha effettuato oltre 3.400 consegne durante l’anno. La maggior parte degli utenti sono persone fragili che vivono da sole o con difficoltà a muoversi. La consegna dei pasti avviene regolarmente, garantendo assistenza concreta a chi ha bisogno.

Nel 2025, a Maleo, sono state 19 le persone che hanno usufruito del servizio di pasti a domicilio garantito dal Comune e gestito tramite l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano. Un servizio che si conferma fondamentale per il sostegno alle fasce più fragili della popolazione: 3.481 i pasti complessivamente consegnati nell’arco dell’anno. Attualmente gli utenti attivi sono nove. Il pasto recapitato è completo e bilanciato: primo, secondo, contorno, pane, frutta e acqua. La fornitura è disponibile tutti i giorni dell’anno, festività comprese, sia per il pranzo che per la cena. Il costo per l’utente è contenuto: 5,40 euro per i pranzi dal lunedì al venerdì e 6 euro il sabato e nei festivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pasti a domicilio ai più fragili. Oltre 3.400 consegne nel 2025

Approfondimenti su Maleo Pasti

L’amministrazione comunale ha confermato anche per quest’anno la collaborazione con la fondazione Ospedale Caimi e l’associazione Volon Vailate, garantendo la distribuzione a domicilio dei pasti agli anziani senza aumenti di prezzo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Maleo Pasti

Argomenti discussi: Pasti a domicilio ai più fragili. Oltre 3.400 consegne nel 2025; Si amplia il servizio dei Pasti a domicilio; Molfetta, trasporto disabili nelle strutture diventa a pagamento: petizione di un malato di Sla; Il sindaco assicura: Pioggia di contributi per il sociale.

Pasti a domicilio ai più fragili. Oltre 3.400 consegne nel 2025Nel 2025, a Maleo, sono state 19 le persone che hanno usufruito del servizio di pasti a domicilio garantito dal Comune e gestito tramite l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano. Un servizio ... ilgiorno.it

Ceriano – Pasti a domicilio, servizio allargato con nuovo regolamentoAiuto concreto ai fragili e sostegno alle loro famiglie (mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 11 febbraio 2026. Approvato in consiglio comunale il regolamento del Servizio Pasti a domicilio che ora p ... mi-lorenteggio.com

Igiene e cura della persona, pasti a domicilio, telesoccorso sono i servizi di assistenza domiciliare che sono stati avviati nel Distretto sociosanitario di riferimento - facebook.com facebook